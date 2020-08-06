06 Ağustos 2020 Perşembe 12:09:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 12:09:00
Bakan Çavuşoğlu Libya'da
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'da Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla (solda) birlikte Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya’da Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
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