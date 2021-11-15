15 Kasım 2021 Pazartesi 20:53:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 20:53:00
Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü. Belarus'ta yaşanan göç krizinin ele aldığı görüşmede Rinkevics, Türkiye'nin düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü.
Belarus'ta yaşanan göç krizinin ele aldığı görüşmede Rinkevics, Türkiye'nin düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.
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