Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü.

Belarus'ta yaşanan göç krizinin ele aldığı görüşmede Rinkevics, Türkiye'nin düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.