Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı son Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sağlık durumu ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.
Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. pic.twitter.com/ed3WR938bs
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2022
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