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19 Şubat 2022 Cumartesi 18:17:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 18:17:00

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı son Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sağlık durumu ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.


Etiketler : kovid 19 koronavirüs vaka sayısı
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