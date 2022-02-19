Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sağlık durumu ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin negatife döndüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu.



Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.

Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. pic.twitter.com/ed3WR938bs — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 19, 2022



