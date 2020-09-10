Bakan Çavuşoğlu: KKTC'nin önerileri Rum Kesimi tarafından reddedildi
Bakan Çavuşoğlu; "KKTC'nin önerileri Rum Kesimi tarafından reddedildi. Yunanistan diyaloğa girme konusunda hazır değil" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’ne hitap etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'la yaşanan gerilime ilişkin "Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor. Almanya diplomasiye bir şans vermemizi istedi. Diyaloğa hazır olmadıklarını gösterdiler" açıklamasında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:
Yunanistan diyaloğa hazır değil.
Tek taraflı adımlar KKTC'nin haklarını ihlal ediyor.
Yunanistan provokatif adımlar içinde.
Yunanistan gemilerimizi taciz ediyor.
Pozisyonumuz uluslararası hukuka uygun.
Yunanistan ön koşul diyorsa bizim de var
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