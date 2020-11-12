12 Kasım 2020 Perşembe 19:23:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 19:23:00
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.
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