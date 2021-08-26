Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.