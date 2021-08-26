26 Ağustos 2021 Perşembe 20:40:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 20:40:00
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı.
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