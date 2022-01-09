VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK tarafından sosyal medyada ölüm tehditleri alan Fransız piyanist hayatını kaybetti
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
"Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak"
Mısır ve ABD'den Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı
Başkan Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı
Vakalar 60 binin üzerinde: Artış merkezi İstanbul
"Recep Tayyip Erdoğan'ı inşallah 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız"
Yemen ordusu Şebve'de Husilerin 'son kalesi' Ayn ilçesini de geri aldı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Şehit askerler son yolculuğuna uğurlandı
Sanayi ihracatında tarihi zirve
"Asya'ya tekrar dönmemiz gerekiyor"
FETÖ'nün 'kravat kamerası'yla generalleri izlediği itirafı
Türkiye'den TL'ye talebi artıracak hamle!
Bu balık pek bilinmiyor ama mangalları söndürüyor
Cehennem Kapısı kapatılıyor
ABD'den Yunanistan'ı çıldırtan hamle!
"Darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir"
İngiltere'den 3. doz aşı açıklaması: Yüzde 90 oranında koruyor
O bölgede 100'ün üzerinde sivili katlettiler!
Bilim Kurulu üyesi, Omicron'un kuluçka süresini açıkladı!
Ambargolar Türkiye'yi durduramadı
09 Ocak 2022 Pazar 19:55:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 20:18:00

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile Afganistan ve Kazakistan'ı görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Etiketler : dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu afganistan kazakistan
Baş başa alışveriş

Baş başa alışveriş
Sarı imaj

Sarı imaj
Serdar'a kırgın değilim

Serdar'a kırgın değilim
Hasret kapısı

Hasret kapısı
Uzay ağlattı

Uzay ağlattı
Midemde yanık oluştu

Midemde yanık oluştu
Son Şans'ım

Son Şans'ım
Zengin çocuğu olmak çok zor

Zengin çocuğu olmak çok zor
O sözler Fahriye'ye mi?

O sözler Fahriye'ye mi?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER