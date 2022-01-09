Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile Afganistan ve Kazakistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı.