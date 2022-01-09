Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

09 Ocak 2022 Pazar 19:55:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 20:18:00
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile Afganistan ve Kazakistan'ı görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı.
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