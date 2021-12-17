Bakan Çavuşoğlu, Kamerun ve Çadlı mevkidaşlarıyla görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella, Çad Dışişleri Bakanı Şerif Mahamat Zene ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Afrika Zirvesi marjında son olarak Çad ve Kamerun'dan mevkidaşlarımla görüştük. Ayrıca, Libya Temsilciler Meclisi Başkan V. ile bir araya geldik." ifadelerine yer verdi.
Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.
İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.
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