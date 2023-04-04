Bakan Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayashi ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk bağlarımız bulunan Japonya'nın Dışişleri Bakanı Hayashi'yle Brüksel'de görüştük." ifadesini kullandı.
Görüşmede, Japonya'nın deprem sonrasındaki destek ve dayanışması için teşekkür edildiği belirtildi.
Tarihi dostluk bağlarımız bulunan #Japonya'nın Dışişleri Bakanı Hayashi'yle #Brüksel'de görüştük. Japonya'nın deprem sonrasındaki destek ve dayanışması için teşekkür ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 4, 2023
Met w/Hayashi, FM of #Japan. Conveyed our gratitute for their support & solidarity after #earthquake. �������� pic.twitter.com/Dvo5GnVagR
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