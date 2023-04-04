VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Balıkesir açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
Başkan Erdoğan, "Anadolu" renkli Togg'un direksiyonunda!
Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
Ankaragücü 23 yıl sonra yarı finalde
İngiliz Bakan aracıyla hız sınırını ihlal ettiği için 6 ay trafikten men edildi
Japonya NATO nezdinde daimi temsilcilik açıyor
04 Nisan 2023 Salı 22:12:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 22:12:00

Bakan Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı Hayashi ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk bağlarımız bulunan Japonya'nın Dışişleri Bakanı Hayashi'yle Brüksel'de görüştük." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Japonya'nın deprem sonrasındaki destek ve dayanışması için teşekkür edildiği belirtildi.

Etiketler : Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı japonya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX