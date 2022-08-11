NATO mesajı: İlk toplantı 26 Ağustos'ta

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11 Ağustos 2022 Perşembe 18:19:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 18:55:00

Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya taahhüt ettiklerini yerine getirmedi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci ile ilgili olarak "Henüz bu belgeler ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz ama biz somut adımlar görmek istediğimizi söylüyoruz. 26 Ağustos'ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Buradaki konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine değinen Çavuşoğlu, ilk ortak mutabakat toplantısının 26 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç Finlandiya
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