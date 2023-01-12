Bakan Çavuşoğlu: İsveç bir tercih yapmalıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında, İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.

Stockholm'de gerçekleşen terör eyleminin şehir merkezinde gerçekleştiğini, bunun bir mazereti olamayacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Stockholm Büyükelçimiz de Türkiye'nin tepkisini iletti. Beklentilerimizin karşılanması, terörle mücadele alanında gerekli adımları atmaları gerekiyor" dedi.

İsveç'in terör örgütleriyle mücadelede kendilerine söz verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Hem FETÖ hem PKK/YPG ile mücadele sözü var. Yeni hükümetten olumlu adımlar gördük, açıklamalarda olumlu ama eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'in NATO üyeli yoluna mayın döşediğini beliten Çavuşoğlu, " Bu mayınları temizlemek İsveç'in görevi. Burada terör örgütüne para da toplanıyor, insan da devşiriliyor. Tercih İsveç'indir, İsveç'in bu konuda bir tercihte bulunması şarttır" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Terör örgütünün esas hedefi Türkiye, ikinci hedefi İsveç'in NATO üyeliğini engellemek" şeklinde konuştu.