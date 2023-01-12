VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy: Ukrayna bayrağı kesinlikle AB üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak
Memur ve emeklilere yüzde 30 zam Resmi Gazete'de
İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Çavuşoğlu: İsveç bir tercih yapmalıdır
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan 'gizli belge' iması: Biden'a ayrıcalık yapılıyor
Bahçeli'den sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı
'Tüm siyasi partiler teröre karşı ortak duruş göstermeli'
Bakan Soylu: İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaştılar
Zelenskiy: Bahmut ve Soledar için birliklere cephane sağlanacak
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
Rusya'nın, sınırı geçerken tutukladığı eski ABD askeri serbest bırakıldı
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaştı
'İsveç, terör örgütü mensuplarına karşı gerekli adımları atmalı'
Futbolda 'en iyi' kim? 2022 adayları belli oldu
ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler OBS ATA AÖF sisteminde
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'teki PKK rezaletine tepki
Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
Türklerden Yunanistan'a 'ata mülkleri' davası
Kosova Başbakanı: AB üyeliği yolunda reformlar üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz
Fuat Oktay'dan İsveç'teki PKK rezaletine tepki
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
İstanbul'daki FETÖ soruşturmasında örgütün yeni yapılanması deşifre edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özgür Özel'in iddialarına ilişkin açıklama
Ermenistan'ın topraklarında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün askeri tatbikat yapması
12 Ocak 2023 Perşembe 23:23:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 23:23:00

Bakan Çavuşoğlu: İsveç bir tercih yapmalıdır

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG rezaletine sert tepki gösterdi. Terör örgütünün, İsveç'in NATO yoluna mayın döşediğini ifade eden Çavuşoğlu, "İsveç'in bu konuda bir tercihte bulunması şarttır. Hedefleri sadece Cumhurbaşkanımız değil, hedefleri Türkiye" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında, İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi.

Stockholm'de gerçekleşen terör eyleminin şehir merkezinde gerçekleştiğini, bunun bir mazereti olamayacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Stockholm Büyükelçimiz de Türkiye'nin tepkisini iletti. Beklentilerimizin karşılanması, terörle mücadele alanında gerekli adımları atmaları gerekiyor" dedi.

İsveç'in terör örgütleriyle mücadelede kendilerine söz verdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Hem FETÖ hem PKK/YPG ile mücadele sözü var. Yeni hükümetten olumlu adımlar gördük, açıklamalarda olumlu ama eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'in NATO üyeli yoluna mayın döşediğini beliten Çavuşoğlu, " Bu mayınları temizlemek İsveç'in görevi. Burada terör örgütüne para da toplanıyor, insan da devşiriliyor. Tercih İsveç'indir, İsveç'in bu konuda bir tercihte bulunması şarttır" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "Terör örgütünün esas hedefi Türkiye, ikinci hedefi İsveç'in NATO üyeliğini engellemek" şeklinde konuştu.

Etiketler : Çavuşoğlu NATO Terör örgütü
Meğer her şey kurguymuş

Meğer her şey kurguymuş
Estetik açıklaması

Estetik açıklaması
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Lily iki yaşına bastı

Lily iki yaşına bastı
Memlekette sanatçı kalmaz!

Memlekette sanatçı kalmaz!
Neyzen'e devam

Neyzen'e devam
Yatırımları çantaya değil gayrimenkule

Yatırımları çantaya değil gayrimenkule
Sessiz Zehra

Sessiz Zehra
Antalya çıkarması

Antalya çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX