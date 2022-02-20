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20 Şubat 2022 Pazar 22:26:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 22:27:00

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA / Akşam

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bakanlık Çavuşoğlu Kovid-19
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