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25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:29:00

İsrail'e 15 yıl sonra ilk resmi ziyaret! Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunulan İsrail'de önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, konuşmasında bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını açıklarken "Farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunulan İsrail'de önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, görüşme sonrası "Farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk" dedi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar

Coğrafi anlamda yakınlığımız ve birbirini tamamlar nitelikteki ekonomilerimiz Türkiye'yi ve İsrail'i doğal ticaret ortağı haline getiriyor

Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog faydalı olacaktır

(İsrail'le) Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir

İstanbul ve Türkiye, İsraillilerin en çok ziyaret ettiği şehir ve ülke

BM parametreleri içerisinde iki devletli çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz

MESCİD-İ AKSA'YA ZİYARET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ayrıca gün içinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İslam Vakıflar İdaresi ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

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