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12 Nisan 2022 Salı 23:18:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 23:18:00

Bakan Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Coveney ile görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Simon Coveney
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