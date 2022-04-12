12 Nisan 2022 Salı 23:18:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 23:18:00
Bakan Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Coveney ile görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.
- Bakan Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü
- Türkiye'de 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
- Başkan Erdoğan'dan istihdama destek müjdesi
- Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama
- "2 belediye başkanın dengeni bozmuş"
- "Çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak?"