Bakan Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun Coveney ile görüşmesinde bölgesel gelişmeler ele alındı.