Bakan Çavuşoğlu İngiltere'de

Bakan Çavuşoğlu, İngiltere temaslarına, Birleşik Krallık Parlamentosu Türkiye Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson'ı kabul ederek başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'ye yaptığı çalışma ziyaretinde, İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüştü.

İkilinin yaklaşık 2 saat süren görüşmesinde, Brexit öncesi ve sonrası dahil Türkiye-İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra turizm, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'la da görüştü.

Bakan Çavuşoğlu İngiltere ziyareti kapsamında gündeme dair açıklamalarda bulundu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Bakan Çavuşoğlu "Libya, Suriye ve diğer bölgesel konuları İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

SAĞLIK İŞBİRLİĞİ KONUSU...

"Boris Johson gayet iyi ve sağlıklı gördük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettik. Türkiye'ye olan davetini yineledik. Seyahati ve turizmi konuştuk ayrıca sağlık ile ilgili işbirliği dahil birçok konuyu görüşme imkanı bulduk.

BREXİT SONRASI...

Brexit sonrası Ankara anlaşması çerçevesinde burada iş kuran vatandaşlarımızın etkilenmemesi için görüşmeler yaptık. Ayrıca Brexit sonrası Birleşik Krallığın ekonomi ve diğer alanlarda da arayış içinde olduğu biliniyor. İlişkilerimizi daha da ileriye götürmek için nasıl adımlar atılabilir bunu görüşmesini yaptık."

LİBYA KONUSU

Sarrac hükümeti ateşkesin kalıcılığı ve geleceği konusunda hem şartları hem de tereddütleri var. Onların da yerine getirilmesi lazım ki bir daha ateşkesin ilan edilmesine gerek kalmasın. Siyasi çözüm ve Libya'nın birliği ve bütünlüğü konusunda Birleşik Krallık ile bir görüş ayrılığımız yok."