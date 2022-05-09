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09 Mayıs 2022 Pazartesi 22:39:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 22:40:00

Bakan Çavuşoğlu Haiti Dışişleri Bakanı Geneus ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti Dışişleri Bakanı Jean Victor Geneus ile telefonda görüştü.

İki mevkidaş görüşmede, Haiti'de Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir yolcu otobüsünün kaçırılmasını ele aldı.

TÜRK VATANDAŞLARININ KURTARILMASI İÇİN KRİZ MASASI KURULDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haiti'de kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için bu ülkede kriz masası kurulduğunu söyledi.

Kaçırma nedeni olarak fidye ihtimalinin düşünüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarıyla ilgili olumsuz bir bilginin de olmadığını vurguladı. Diplomatik kaynaklar, Dominik Cumhuriyeti'nden Haiti'ye seyahat etmekte olan ve 8 Türk vatandaşının da içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünün, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e yaklaştığı sırada silahlı gruplarca fidye amacıyla kaçırıldığını duyurmuştu. Kaçırılanların arasında Haiti ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen açıklamada, gerekli girişimlerde bulunulduğu vurgulanmıştı.
Etiketler : Diplomatik kaynak Mevlüt Çavuşoğlu Haiti Dışişleri Bakanı
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