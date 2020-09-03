03 Eylül 2020 Perşembe 18:53:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 18:53:00
Bakan Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Görüntülü Telekonferans (VTC) Toplantısı'na katıldı.
Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları VTC Toplantısı’na katıldık. Yeni normalde salgınla küresel mücadelede atılabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu paylaşımında ayrıca "Sınır yönetimi ve geçişleri konularına odaklandık. 'Güvenli Turizm' programı başta ülkemizin başarılı uygulamalarını paylaştık." açıklamasında bulundu.
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