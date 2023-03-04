Bakan Çavuşoğlu, Doha'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Doha'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da ilk görüşmesini BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığını belirterek BM'nin deprem sonrası desteğine teşekkür ettiklerini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Guterres ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık girişimini, Ukrayna'daki durumu ve İstanbul Tahıl Anlaşması'nı görüştüğünü kaydetti.