Bakan Çavuşoğlu, beraberinde Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile merkez Kayapınar ilçesinde kurulumu süren konteyner kent alanında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Depremzedelerin misafir edildiği merkez Bağlar ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Halid Bin Velid Yurdu'na ziyarette bulunan Çavuşoğlu, yurt bahçesindeki basketbol sahasında çocuklarla basketbol oynadı ve ok attı.

Yurt bahçesindeki kamelyada depremzede ailelerle de görüşen Çavuşoğlu, görme engelli depremzede çocuğun talebini dinledi.

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, depremde hayatını kaybeden bir kişinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu