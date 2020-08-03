Bakan Çavuşoğlu: DEAŞ'ın zulmünden kurtulan Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bundan altı yıl önce DEAŞ'ın Ezidilere yaptığı katliamın acısı hala hafızlarımızda. Ne yazık ki, DEAŞ'ın zulmünden kurtulan Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde ve zulmü altında." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'IN EZİDİLERE 2014'TEKİ SALDIRISI

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırarak binlerce Ezidi kadın ve çocuğu kaçırmış, erkekleri ise öldürmüştü.

DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.

Irak'ın Aralık 2017'de DEAŞ'tan temizlendiği ve tüm kentlerin örgütten geri alındığı duyurulmasına rağmen iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.