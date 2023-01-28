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28 Ocak 2023 Cumartesi 14:06:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 14:06:00

Bakan Çavuşoğlu: Can Azerbaycan hiçbir zaman, hiçbir yerde yalnız değildir

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya ilişkin, "Her zaman söylüyoruz, can Azerbaycan hiçbir zaman, hiçbir yerde yalnız değildir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının "Genç Diplomatlar Akademisi" Projesi kapsamında "Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Son zamanlarda Azerbaycan misyonlarına yönelik terör saldırılarının düzenlendiğini belirten Çavuşoğlu, "Paris'te iki saldırı oldu. Aynı şekilde Lübnan'da bir saldırı oldu. Bunlar, oradaki radikal Ermeniler tarafından gerçekleştirilen saldırılar. Bir de Londra'da radikal bir grup, Azerbaycan Büyükelçiliğine girdi ve en son da İran'da büyükelçiliğe yönelik bir terör saldırısı medyana geldi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, söz konusu saldırıların aydınlatılması ve özellikle İran ile Azerbaycan arasında samimi bir işbirliğinin olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Komşumuz İran'dan beklentimiz bu terör saldırısının arkasında kim var, bu kişi niye yaptı, tüm bu konularda açık bir şekilde Azerbaycan ile bilgi paylaşımı yapmasıdır. Buna önem veriyoruz. Diğer taraftan tabii bu terör saldırısını gerçekleştiren kişi ve varsa arkasında kişiler, gruplar bunların da adalete teslim edilmesi gerekiyor."

Çavuşoğlu, Azerbaycan'a geçmiş olsun dileklerini yineledi ve "Her zaman söylüyoruz, can Azerbaycan hiçbir zaman, hiçbir yerde yalnız değildir." dedi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu türkiye gençlik vakfı azerbaycan
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