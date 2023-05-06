Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçimiz, koruma arkadaşlar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin "Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok, araçta hasar var. Şimdi bunu kim yaptı? Neden yaptı? Tabii iki tarafta da görüşmeler devam ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların şehrin tam ortasında gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye Büyükelçiliğinin olduğu sokaklarda da çatışmaların bazen şiddetlenerek devam ettiğini aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle ilk günlerde özellikle vatandaşlara bazı hizmetleri vermekte istenilen hızı yakalayamadıklarını belirtti. Bir kaç sokak ötede bir eve sığınan vatandaşın büyükelçiliğe gelmesinde bile zorluk yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Daha sonra işte ateşkes ilanları oldu. Biz vatandaşlarımızı, dönmek isteyen vatandaşlarımızı tahliye ettik. Mısır, daha çok Etiyopya ve Port Sudan, Suudi Arabistan üzerinden tahliye ettik. Şimdi bu ateşkes ilan ediyor ama iki tarafta birbirini suçluyor, ihlaller var. Diğer yerde gerginlik tırmanıyor, çatışmalar tırmanıyor. Sonuçta büyükelçiliğimizin, çalışma arkadaşlarımızın güvenliği bakımından ordunun geçiş hükümetinin de tavsiyesiyle büyükelçiliğimizi geçici olarak Port Sudan'a taşıma kararı aldık. Tabii arkadaşlarımız orada gerekli ihtiyaç duydukları bilgisayar gibi diğer tüm aletleri, malzemeleri daha doğrusu büyükelçiliğimizden alarak oradan çıkıp, Port Sudan'a hareket edeceklerdi. Büyükelçimiz İsmail Çobanoğlu hem orduyla hem de hızlı destek kuvvetleriyle öncesinde görüştüler. Hatta oraya gidinceye kadar yardım da ettiler. Fakat sokağa girince ateş açılmış. Burada tabii bizim özel kuvvetlerimiz de var. Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya diğer koruma arkadaşlar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok, araçta hasar var. Şimdi bunu kim yaptı? Neden yaptı? Tabii iki tarafta da görüşmeler devam ediyor."

Büyükelçi Çobanoğlu ile telefonla da görüştüğünü dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herhangi bir vatandaşımızda herhangi bir yaralanma yok. O yüzden hiç kimse endişe etmesin. Şimdi arkadaşlarımız tabii oradan hemen çekildiler. Daha güvenli yere gittiler. Buradan arkadaşlarımızı da alıp büyükelçiliğimizi Port Sudan'a geçici olarak taşıyacağız. Burada özellikle dönmek isteyen vatandaşlarımız olursa onları da daha önce nasıl Türkiye'ye getirdiysek en uygun yöntemle güvenli bir şekilde getireceğiz. Vatandaşlarımıza oradan hizmet vereceğiz ama şimdi buradan arkadaşlarımızın gerekli malzemeyle buradan çıkması onların güvenliği bakımından da önemli. Onu da takip ediyoruz."

Büyükelçinin temasları sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, ihtiyaç olduğu takdirde kendilerine haber vereceğini bildirdi. Çavuşoğlu, sivil savaşın herkesi etkilediğini kaydetti.