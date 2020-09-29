Türkiye'den net mesaj: Bu sorunu kökünden çözeceğiz

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29 Eylül 2020 Salı 13:22:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 13:47:00

Bakan Çavuşoğlu: Bu sorunu kökünden çözeceğiz

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i büyükelçilik binasında ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu, "Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Bu sorunu kökünden çözeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

İşgalci Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunun tek bir çözümü olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez." dedi.

"Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız" diyen Çavuşoğlu, "Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da yaptığı açıklamada "Önünde sonunda Azerbaycan halkı davasını kazancak ve bütün hak ettikleri topraklar yeniden Azerbaycan'a ait olarak tescillenecektir. Bu vesileyle tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

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