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06 Nisan 2022 Çarşamba 21:27:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 21:28:00

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için gittiği Brüksel'de mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

Bakan Çavuşoğlu, burada ilk olarak Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Ukrayna'daki son gelişmeler değerlendirildi.

İkinci görüşmesinde İtalya Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Ukrayna ve Libya'daki gelişmeleri, savunma ve ekonomik işbirliklerini ele aldı.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ SERGİSİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin dünya başkentlerine taşıdığı fotoğrafların ilk olarak Antalya Diplomasi Forumu'nda dijital ortamda gösterilerek çok beğenildiğini dile getiren Çavuşoğlu, Belçika'daki Türk toplumunun, fotoğraflarla anlatılan birlikte yaşama kültürünün güzel bir örneğini gösterdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, sergiyi ziyaret eden Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani'ye teşekkürlerini iletti.

Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da sergide Türkiye'nin güzelliklerini yansıtan kareleri profesyonel objektiflerden görüleceğini belirterek, ramazan ayını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Bozay, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkan Vekili Osman Altınışık kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Belçika Temsilciliği'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.

Etiketler : Çavuşoğlu Brüksel NATO
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