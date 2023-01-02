Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Lula'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı paylaştı.

#Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik.



Attended oath taking ceremony of @LulaOfficial, President of #Brazil. Conveyed President Erdoğan's message of congratulations.�������� pic.twitter.com/4soADX0oDH — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 1, 2023

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerini kullandı.