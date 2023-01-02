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02 Ocak 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 09:30:00

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın yemin törenine katıldı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da devlet başkanlığı görevini devralan Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Lula'nın yemin törenine katıldığı ve kendisini tebrik ettiği fotoğrafı paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva'nın yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve iyi dileklerini ilettik." ifadelerini kullandı.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu brezilya luiz ınacio lula
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