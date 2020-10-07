Bakan Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı

Bakan Çavuşoğlu, Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı'nın açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birinci Dünya Savaşı'nda Galiçya Cephesinde şehit olan askerlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galiçya cephesinde kaybettiğimiz şehitlerimizin aziz hatırasını dost Slovakya topraklarında ilelebet yaşatmak üzere Bratislava Türk Şehitliği ve Anıtı’nı Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok’la birlikte açtık. Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Küresel Güvenlik Forumu kapsamında, Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile bir araya geldi.