Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Afganistan'daki son durum, tahıl anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki gelişmeler, Suriye'ye sınır-ötesi insani yardımlar ve ülkemizin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı ele alındı.
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