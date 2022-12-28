Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Görüşmede, Afganistan'daki son durum, tahıl anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki gelişmeler, Suriye'ye sınır-ötesi insani yardımlar ve ülkemizin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı ele alındı.