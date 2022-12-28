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28 Aralık 2022 Çarşamba 21:55:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 21:55:00

Bakan Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Afganistan'daki son durum, tahıl anlaşması başta olmak üzere Ukrayna'daki gelişmeler, Suriye'ye sınır-ötesi insani yardımlar ve ülkemizin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Sıfır Atık" kararı ele alındı.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu bm Antonio Guterres
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