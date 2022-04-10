Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla görüştü

10 Nisan 2022 Pazar 21:00:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 21:00:00
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Bayramov ve Meredov ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü ziyaret takvimi ele alındı.