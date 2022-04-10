Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Bayramov ve Meredov ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü ziyaret takvimi ele alındı.