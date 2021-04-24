24 Nisan 2021 Cumartesi 22:56:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 22:57:00
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Bayramov, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yaptığı açıklamaya ilişkin, Türkiye'ye olan desteklerini yineledi ve tarihin çarpıtılarak yeniden yazılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
- Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
- Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
- Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı
- 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonlarından ilk görüntüler!
- Başkan Erdoğan ve Aliyev'den kritik temas
- 24 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı