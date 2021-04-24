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24 Nisan 2021 Cumartesi 22:56:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 22:57:00

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Bayramov, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yaptığı açıklamaya ilişkin, Türkiye'ye olan desteklerini yineledi ve tarihin çarpıtılarak yeniden yazılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi
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