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10 Ekim 2020 Cumartesi 13:33:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 13:33:00

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moskova'daki görüşmeler sonrası Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la telefonla görüştü. Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Moskova’daki görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu da, Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.

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