11 Ekim 2020 Pazar 17:50:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 17:51:00
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede, Ermenistan’ın ateşkes ihlallerini değerlendirdikleri bildirildi.
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