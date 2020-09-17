17 Eylül 2020 Perşembe 10:36:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 10:38:00
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Kaynak: DHA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
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