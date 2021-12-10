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10 Aralık 2021 Cuma 22:01:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 22:01:00

Bakan Çavuşoğlu: Ahıska Türklerini yalnız bırakmayacağız

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin tavrı net. Ne yurt dışında ne yurt içinde Ahıskalı Türkleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin (DATÜB) "4. Olağan Genel Kurul Toplantısı", Antalya Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlendi.

Açılışa çevrim içi bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleriyle çevrim içi de olsa bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek davet için Genel Başkan Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'a teşekkür etti.

Bugün tekrar başkanlığa seçilen Kassanov'u ve yeni yönetimi tebrik eden Çavuşoğlu, DATÜB çatısı altında bugüne kadar hizmet verenlere teşekkür etti.

"Türkiye hepsinin vatanı ve Türkiye her zaman Ahıskalı Türklerinin yanındadır"

Çavuşoğlu, 1944'te 100 bin Ahıska Türkü'nün vatanlarından koparılarak sürgün edilmesinin 20. yüzyılın en büyük acılarından biri olduğunu söyledi.

Bunun Türk milletinin yüreğinde bir yara olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"77. yıl dönümünde sürgünde hayatını kaybeden Ahıskalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu acıyı bakın şair nasıl ifade etmiş, 'Harap oldu Ahıska'nın köyleri, dev yurduna döndü güzel evleri, sadık kişileri, koçak erleri, kırıldı insanları, dilleri hani? Ne yazık ki sürgün çilesi bununla da kalmadı. Göçtükleri yerlerde çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimiz bazen tekrar yer değiştirmek zorunda kaldı. Gürcistan'dan Ukrayna'ya, Orta Asya'dan ABD'ye farklı bölgelerde yaklaşık 600 bin Ahıskalı soydaşımız var ama Türkiye hepsinin vatanı ve Türkiye her zaman Ahıskalı Türklerinin yanındadır. Komşumuz Gürcistan nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda, bugün 1700 Ahıskalı kardeşimiz ana vatanına döndü."

"TÜRKİYE'NİN TAVRI NET"

Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve TİKA gibi kurumların DATÜB ile beraber Gürcistan'a dönüş yapanlara destek verdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'de yaşayan yaklaşık 100 bin kişiye vatandaşlık ve uzun dönem ikamet izni verildi. Özellikle Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yerleşen kardeşlerimizin ikamet, çalışma izni, vatandaşlık gibi beklentilerini hep birlikte çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, 3 bine yakın Ahıskalının Türklerin Anadolu'daki ilk yurtlarından olan Bitlis'in Ahlat ve Erzincan'ın Üzümlü ilçelerine yerleştirildiğini aktardı.

İstihdam dahil tüm ihtiyaçlarının karışlanması için tüm devletin kurumlarıyla çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrının net olduğunu, ne yurt dışında ne yurt içinde Ahıskalı Türklerin hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurguladı.

"TÜRKLÜĞÜNÜ HİÇBİR ZAMAN UNUTMADILAR"

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yaşayan Ahıskalılara salgınla mücadelede tıbbi malzeme desteği verdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Ahıska Türklerinin bulundukları ülkelerde örgütlenmeleri, kimliklerini, dinlerini, dillerini, kültürlerini korumaları çok önemli. Ne mutlu ki Ahıskalı kardeşlerimiz tüm zorluklara rağmen göçlere rağmen öz benliklerini korudular. Dilini, dinini korudular, Türklüğünü hiçbir zaman unutmadılar" dedi.

Türkiye olarak gerekli destekleri vermeye devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir diğer önemli husus soydaşlar arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun korunması. Hepimizin günlük hayatta farklı görüşlerimiz, hayatlarımız olabilir ama söz konusu Ahıska Türkleriyse ve onların haklarıysa bu birliğimizi, beraberliğimizi sadece korumakla yetinmeyip bunu çok daha güçlendirelim. DATÜB'ün çalışmalarını takdir ediyoruz. Kurulda 9 ülkeden gelen kardeşlerimiz var. Antalya'da da çok sayıda yaşayan Ahıska Türklerimiz var. Fiziken kendi şehrimde gerçekleştirilen olağan kurulda kucaklaşmak isterdim ancak toplantılarım için katılamadım."

Etiketler : ahıska türkleri antalya çavuşoğlu tika
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