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16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:19:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:19:00

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumu mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşları arasındaki görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, dün Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan'daki son durum
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