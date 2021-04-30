30 Nisan 2021 Cuma 00:56:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 00:56:00
Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ve Atmar'ın görüşmesinde Afgan barış süreci ele alındı.
Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.
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