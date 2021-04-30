Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu ve Atmar'ın görüşmesinde Afgan barış süreci ele alındı.

Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.