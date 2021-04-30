  • BIST
    1401.52
  • Dolar
    8,2101
  • Euro
    9,9515
  • Altın
    467,3790
İstanbul
11 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Fahrettin Altun'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı
Tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonel üstünlüğe sahiptir
Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı!
Başkan Erdoğan'dan emekliye, memura, esnafa müjde
Koronavirüs salgınında can kaybı 39 bin 737'ye yükseldi
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Haines: Çin, ABD'yi gerileyen bir güç olarak görüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınındaki gidişat Afrika'yı alarma geçirdi
New York'taki Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Temmuz'a kadar kaldırılması bekleniyor
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Mentollü sigaraların yasaklanmasını önereceğiz
Selçuk Bayraktar paylaştı: Tarih tam da 7 yıl önce bugün yazıldı...
Bir aile daha evladına kavuştu
Bakan Soylu duyurdu: Artık etkisiz...
Bakan Varank VLP temelli yerli aşıda sonbaharı işaret etti
"Üst perdeden konuşmaya çalıştılar, gereken cevabı aldılar"
İçişleri Bakanlığı tek tek cevapladı!
TIME'dan bir ilk! Dünyada en etkili 100 şirket
Kayıp kimliği kabusu oldu
Süslü ödül getirdi! Öğrencisini masal kahramanı yaptı
Heyecan veren keşif! Keban okyanusun bir parçasıydı
Beni Nilüfer şarkıcı yaptı
Gizemli erkek arkadaş
30 Nisan 2021 Cuma 00:56:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 00:56:00

Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Atmar'ın görüşmesinde Afgan barış süreci ele alındı.

Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.

Etiketler : Çavuşoğlu Afgan Atmar
Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor

Ekran hasreti 5 yıl sonra bitiyor
Heyecandan çenem titredi

Heyecandan çenem titredi
Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti

Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti
Aşı olmayanlar cahildir

Aşı olmayanlar cahildir
BAHAR SEVİNCİ

BAHAR SEVİNCİ
‘Yasak Elma' hikayesi bitti

‘Yasak Elma' hikayesi bitti
Damadının uçağı olsun istiyor

Damadının uçağı olsun istiyor
5 günde 4 kilo verdi

5 günde 4 kilo verdi
Son sahnesine çıktı

Son sahnesine çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER