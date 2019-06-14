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14 Haziran 2019 10:04 | Cuma

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Sonuçları ne olursa olsun vazgeçmek mümkün değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S400ler konusunda) Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Biz S-400'ü aldık, bu çabalarınız boşuna. Bu endişelerinizi bize iletin, bunları giderecek olan nedir, haklı mısınız değil misiniz bir çalışma grubu kuralım. Sanki biz nükleer silah üretmişiz gibi bir müttefikimiz neden sorun çıkarıyor? Biz kararlıyız, hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Fiyatta ve teslim süresinde anlaşsak bile Kongreden geçmede garanti veriyor musunuz, hayır. Bizim şu anda acil olarak savunma sistemine ihtiyacımız var, bunu da Rusya'dan karşıladık. Sonuçları ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Ya başkalarına bağımlı olacağız ya da bağımsız olacağız. Bu yoldan kimse bizi geri çeviremez. Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz.

ABD'nin bu anlayıştan vazgeçmesi lazım. Sadece komşuları değil, AB de çok rahatsız. Bunu al ya da alma deme hakkını ABD nereden alıyor? Bir ülkeye bir adım atarsanız o ülkenin de atacağı adımlar var. Bunun çalışmalarını Cumhurbaşkanı liderliğinde yapıyoruz. ABD ne derse ağzımızı kapatalım anlayışı yok artık. Olumsuz bir davranış olursa biz de bunun karşılığını vereceğiz. 

İDLİB’DE GÖZLEM NOKTASINA SALDIRI

Astana sürecinin devam etmesinde fayda var. Rejimin garantörü Rusya ve İran. 'Biz rejime söz geçiremiyoruz' mazeretini kabul etmeyiz. İdlib'deki radikal grupları ortaya rejim gönderiyor. 

Dünkü tacizden 3 askerimiz hafif bir şekilde etkilendi, ama o bölgeye yönelik atışların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Gerekli mesajları verdik, bir daha tekrar ederse gerekeni yaparız. 

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Biz kime yapılırsa yapılsın, kim tarafından gelirse gelsin terör saldırılarını kınıyoruz. Diğer taraftan bizim esasen Suudi Arabistan ile ikili bir meselemiz yok. Geçmişte biraz vardı, Mısır dolayısıyla. Kral Selman göreve geldikten sonra da ilişkilerimiz daha iyi bir noktaya geldi. 

Kaşıkçı olayını biz ikili ilişkilerden ayrı tuttuk. Kişiyi öldürdüklerini de itiraf ettiler zaten. Bundan sonra Suudi Arabistan'ın bakış açısı değişmeye başladı. Bu uluslararası bir sorun. Bu bir cinayet meselesi. Bu cinayete bizim göz kapatmamızı, göz yummamızı istiyorlarsa bu çok yanlış. Öldürdüğünüz kişinin cesedi nerede bunu bile söylemediniz. Biz bağımsız tutuyoruz, ama onlar bu olaydan bağımsız tutmuyor. Cumhurbaşkanımızın araması da bunun göstergesidir. 

DOĞU AKDENİZ'DEKİ YÜKSELEN TANSİYON

Türkiye'nin olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yok. Verdikleri sözleri tutmadılar kendi adımlarımızı attık. Biz de KKTC halkının haklarını korumak için bölgeye sondaj gemilerimizi gönderdik. Gemileri gönderince şimdi paniklediler. Tepkileri oldu, bu tepkilere cevap verdik. Herkesi bilgilendirdik. ABD'nin açıklaması AB ülkelerinin açıklamalarına göre çok daha dengeli bir açıklama. Bizim burada uluslararası hukuk bakımından haklılığımız ortadadır. 

Bence endişelenmeye gerek yok, taşlar yerine oturur. Bizim itirazımız tek taraflı adımların atılmasınadır. 

ABD'NİN KUDÜS KARARI

ABD taraf tutuyor. Bunu da tüm dünya görüyor. Bu tutumu bazı ülkelerden destek gördü. Bu tü yöntemlerle Ortadoğu sorununa bir çözüm getirmemiz mümkün değil. Çözümü belli, iki devletli çözüm. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması. Bunun dışındaki bir alternatif Ortadoğu sorununu çözmez. 

Kudüs'ü, Filistin'i paraya değişen bir çözümü kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinlilerin kabul etmeyeceği hiçbir çözümü Türkiye Cumhuriyeti olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bahreyn'deki konferansın da parayla her şeyi satın alma olarak görüyoruz. 

Kaynak: TRT Haber

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