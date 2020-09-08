Bakan Çavuşoğlu: Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor

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08 Eylül 2020 Salı 14:18:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 14:31:00

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan diyalogdan yana olmadığını net şekilde gösterdi

Kaynak: AA-DHA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan son zamanlarda gerek NATO'da gerek AB içindeki inisiyatiflere 'hayır' diyerek diyalogdan yana olmadığını net şekilde göstermiştir. Biz tüm inisiyatiflere destek verdik. Diyaloğa hazır olduğumuzu net şekilde söyledik." dedi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın ile yaşanan gerilimin ardından Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında; "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor." dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yunanistan sahada ve masada psikolojik üstünlüğü kaybettiği için agresif tavır sergiliyorlar. Dendias, yazdıkları ve söyledikleri ile beni şaşırtmıyor ama hangi pozisyonda olursak olalım doğruları konuşmamız lazım. Kendimizi de halkları da kandırmayalım. Mühimmatlı, mühimmatsız tatbikatlar olur, Navtex'inizi yayınlar önceden bildirirsiniz. Bizim tatbikatımız NATO çerçevvesinde yapılıyor. Bunu herkes bilir.

10 kilometre adacığa 40 bin kilometre kıta sahanlığı isteği hangi ülkede var? Hangi ülke böyle arsız taleplerde bulunur? Rakamlar ile her şey ortada. Ayasofya konusunda bize tek ders verecek ülke Yunanistan'dır. Başkentinde tek bir cami bile yok. Ciddi bir zulüm politikası uyguluyor, özellikle soydaşlarımıza. Ayasofya'nın kültür mirası yok ediliyor diyor, İstanbul'un fethinden bu yana korundu ise şimdi de korunur. Kim korudu, ecdadımız korudu, biz koruduk. UNESCO da takip ediyor. Biz şeffaf davranıyoruz.

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