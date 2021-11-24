Bakan Çavuşoğlu, Abu Dabi'yi ziyaret edecek
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralık ayında Abu Dabi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anlaşma imza töreninde, gazetecilere açıklama yaptı.
İki ülke arasında çok verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'yi ziyaret edeceğini söyledi.
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