Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Dışileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılmak üzere 16-19 Mayıs tarihlerinde ABD'nin New York kentine gidecek.

Bakan Çavuşoğlu, 18 Mayıs 2022 tarihinde ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın evsahipliğinde New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezinde gerçekleştirilecek olan "Küresel Gıda Güvenliği Eylem Çağrısı" adlı bakanlar düzeyindeki toplantıya katılacak ve bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk görüşmesini gerçekleştirecek, New York'ta Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla da bir araya gelecek.