Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin görüşmesinde, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek NATO ve AGİT toplantıları öncesinde Rusya-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslar'daki gelişmeler değerlendirildi.