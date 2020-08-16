  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3631
  • Euro
    8,7169
  • Altın
    460,1120
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
THY eylül ayı uçuş planını açıkladı
Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar
Netanyahu'dan normalleşme açıklaması: Barış karşılığı toprak ilkesi artık yok
Barcelona'da Messi depremi!
İspanya'da Kovid-19 önlemlerine protesto
Emirgan Korusu'nda korkutan yangın! Kontrol altına alındı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Haddini aşan bir açıklama
2 aydır kayıptı! Ağaca asılı halde bulundu
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Beşiktaş Mensah ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Filistin Müftüsünden Mescid-i Aksa fetvası: "Ziyaret etmek haramdır"
Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
İsrail'den Gazze'ye yakıt ambargosu!
Şanlıurfa Valisi'nden koronavirüs denetimleri
Formula 1 Barcelona'da zirvenin adı Lewis Hamilton
Libya ordusundan dikkat çeken açıklama! Rusya'dan Darbeci Hafter'e 6 uçak sevkiyat
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 300 bine dayandı
Avrasya ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor
Ali Koç bizzat devrede! Mame Thiam Fenerbahçe yolunda
Fahrettin Altun'dan CHP'ye 'Biden' tepkisi: “Olmaz öyle şey“ diyeceklerine...
Leipzig Sörloth transferini bitirmek üzere
Lukaşenko'ya karşı protestolar 8 gündür devam ediyor
16 Ağustos 2020 Pazar 20:59:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 21:00:00

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin detaylar paylaşılmadı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER