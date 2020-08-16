16 Ağustos 2020 Pazar 20:59:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 21:00:00
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin detaylar paylaşılmadı.
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