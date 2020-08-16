Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin detaylar paylaşılmadı.