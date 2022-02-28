Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: Akşam
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi verdi.
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çatışma ortamında kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Şu ana kadar böyle bir geçiş olmadı, biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz." dedi.
- Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
- YÖK: Ukrayna'daki öğrencilerimizin tahliyeleri sürüyor
- Başkan Erdoğan: 28 Şubat Darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri
- Türkiye'de 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi!
- İbrahim Kalın, Putin'in danışmanı ile görüştü
- Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı