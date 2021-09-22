22 Eylül 2021 Çarşamba 00:23:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 00:23:00
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu toplantısı için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Ayrıntılar geliyor. ..
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