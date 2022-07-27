Bakan Çavuşoğlu: ABD terörle mücadelede samimi değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TV100'de gündemi değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Irak'ta terör örgütleri halen mevcut. DEAŞ ülkenin önemli bölümünü kontrol altında tutuyordu. Bizlerinde desteğiyle gerek Suriye'de gerekse Irak'ta DEAŞ artık güçlü değil.

Irak yönetimi terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele yönetemiyor. Bize yönelik provokasyonların sebebi de bu.

Daha önceki operasyonların nedeni; sınırımıza yakın noktaları terörden temizlemekti. Önümüzdeki operasyonların da sebebi budur.

"RUSYA VE ABD SÖZLERİNİ TUTMADILAR"

Savaş başlamadan önce biz savaşın önlenmesi için çok çaba sarf ettik. Başından bu yana bu savaşın sona erdirilmesi için ne kadar çaba sarf ettiğimizi tüm dünya biliyor.

Rusya ve ABD sözlerini tutmadılar. Her ikisi de bu teröristleri bu bölgelerden temizlemedir. Hiç müdahale etmedikleri gibi, bazı bölgelerde Ruslarla devriye geziyorlar bir çok yerde de özellikle Kuzey Doğu'sunda ABD silah desteğini devam ettiriyor.

Niye teröre destek veriyorsunuz; Suriye'yi mi bölmek istiyorsunuz bize karşı mı destek veriyorsunuz? ABD'nin bunu açıklaması gerekiyor.

ABD Irak'ı neden işgal etti? NATO olarak Afganistan'a niye girildi? Irak'ta teröristler var, nükleer silahlar var denilip Amerika'dan tehdit var deyip geleceksiniz ama benim yanı başımda bana, benim askerime, vatandaşıma, Suriyelilere saldırıda bulunan terör örgütüne karşı mücadeleye karşı çıkacaksınız hem de müttefikinin mücadelesine. Oradan çekilme sebepleri bu; terörle mücadelede samimi değiller.

Sonuçta NATO için 2 düşmandan bir tanesidir terör. O zaman gereğini yapmamız lazım.

Türkiye her türlü hazırlıklarını yapıyor. Bu artık motto haline geldi. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir gece ansızın.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI HAKKINDA

Tahıl çözülürse ateşkes yolu da açılır. İki taraf arasında önemli bir adım olacak dedik. Burada BM ile birlikte çalıştık. BM'de Türkiye'yi tercih etti.

Sonuçta burada Rusya'nın ihraç edeceği ürünler de var onunda önü açılmış oluyor. Aynı şekilde Ukrayna'nın tahıl, ayçiçek ve ayçiçek yağı ihracatının önü açılmış oluyor.

Biz bu aktif rolümüzü devam ettireceğiz. Eninde sonunda bu savaş diplomasi masasında bitecek. O masaya tarafların dönebilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Ama bu iş kolay değil. Savaş uzadıkça tarafların bir masaya oturması kolay değil.

Savaşın uzamasını isteyen ülkelerde var; hatta hatta bu tahıl anlaşmasını engellemek isteyen ülkelerde oldu. Bu savaş ne kadar devam ederse Rusya zayıflar diye düşünüyor. Bu savaşın bedelini sen ödemiyorsun Ukrayna ödüyor. Canıyla, kanıyla, topraklarıyla ödüyorlar. Bu savaşın uzaması herkesin zararına.

Biz arabuluculuk konusunda marka bir ülkeyiz. Bu her ülkeye nasip olmaz. Biz adaletli davranıyoruz, tarafsız tutumumuzu sergiliyoruz.

İSVEÇ-FİNLANDİYA İLE NATO MUHTIRASI

İsveç ve Finlandiya ile NATO konusunda anlaşıldı algısı yanlış. Bu iki ülke sözünü yerine getirecek. Mutabakat zaptının içindeki bütün unsurlarını yerine getirecek. Daha bir adımlarını görmedik. Veto hakkı budur.

Muhalefet partilerine de önemli bir görev düşüyor. Bu sadece iktidarın yükümlülüğünde değil. Terörle mücadele sadece iktidarın görevi değil. Muhalefet de bu iki ülkeye mesajlarını vermesi lazım. Sadece iktidarı eleştirmekle olmaz bu işler. Bu iki ülkeye şunu demeleri lazım; Bir mutabakat zaptı var uygulamazsanız bizde mecliste karşı çıkarız demeleri lazım.

Türk dış politikasının temel ilkeleri belli. Yurtta sulh, cihanda sulh ve düşmanının sayısını azaltacaksın, dostunun sayısını arttıracaksın. Girişimci ve insani dış politika, sahada ve masada güçlü dış politika. Bunlar mottolarımız.

Yunanistan 6 millik karasuları üzerinde 10 millik hava sahası iddiasında bulunan dünyadaki tek ülke. Biz tabi yazdığımız mektuplarda bunların saçmalığını yazıyoruz. ABD yönetimi kongresine yazdığı mektupta bunun hukuka aykırı olduğunu söylüyor.

Yunanistan'ın gerçekten insan hakları konusunda yatacak yeri yok. Burada Lozan Anlaşması gereği seçilmiş müftülere yapmadığı işkence kalmadı.

Yunanistan teröristlere destek veriyor, DHKP-C kampları var.

Yunanistan hava sahamızı ihlal ediyor, karşılık verince de ağlıyorlar.