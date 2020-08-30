Bakan Çavuşoğlu Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Bakan Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.