Bakan Çavuşoğlu Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü

30 Ağustos 2020 Pazar 20:48:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 20:48:00
Bakan Çavuşoğlu AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles'in görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
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