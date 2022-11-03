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03 Kasım 2022 Perşembe 12:39:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 12:39:00

Bakan Bozdağ'dan referandum açıklaması

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Başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teklifin kabul edilmemesi durumunda halk oylamasına sunulacağını söyledi.

Başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan teklif için AK Parti siyasi parti ziyaretlerine başladı.

Bakan Bozdağ başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda izlenecek yollara dair A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Eğer Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanmazsa referandum seçeneği masada olacak.

Bakan Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dün Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerimizle görüşmelerimiz oldu. Görüşmelere MHP ile başladık ve İYİ Parti ile bitirdik. Görüşmeler sırasında biz bugüne kadar anayasa değişikliği konusunda yaptığımız hazırlıklar hakkında grupları bilgilendirdik. Yapılacak çalışmanın genel çerçevesini gruplarla paylaştık. Kendilerinin tutumların ve görüşlerini öğrenmek istedik. Onlara bir teklif metni ile gitmedik. Yazılı bir metin götürmeyi etik bulmadık. Bir metin hazırlığı yaptık ama parlamentoda grubu olan partilerimizin önerilerini alarak şekillendirip nihayi halini verdikten sonra Meclis'e sevk edelim istedik. Büyük bir uzlaşmayı hazırlık aşamasında dile getirelim Görüşmeler sırasında MHP desteğini açık şekilde gösterdi.

Zaten bir hazırlıkları MHP ile birlikte yaptık. CHP hazırlık çalışmalarına katkı vermeyeceğini ifade etti. CHP anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söylediler. Teklif son haliyle ortaya çıktıktan sonra partiyle ve yetkili organlarla tekrar değerlendireceklerini belirttiler.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ NASIL OLACAK?

Düzenleme tüm kadınları kapsayacak. Başı açık ve kapalı gibi bir ayrım olmayacak. Başı açık başı kapalı ayrımı olmayacak. basit çoğunlukluklarla Türkiye'nin yıllarca acısını ödediği bir konunun yeniden Türkiye'nin önüne gelmesi mümkündür. Ama nitelikli çoğunlukla bu konu Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkacaktır.

"EVLİLİK BİRLİĞİNİ ANAYASAYA KOYUYORUZ"

Evlilik birliğinin kadınla erkek arasında kurulacağını anayasaya koyuyoruz.

"CHP'LİLERİN YAPTIĞI BASKINDIR"

Yargı yetkisi bağımsız ve tarafsız mahkemelerde kullanılır. Hakimler görevlerini anayasa kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaatle yerine getirirler. Hiç kimse hakimlere savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yargıda olan bir konuda yetkisini kullanmasına ilişkin Meclis'te bile görüşme yapılamaz ki yargı baskıdan uzak endişeden uzak çok rahat bir biçimde görevini yapsın diye..

Etiketler : AK Parti CHP BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ NASIL OLACAK?
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