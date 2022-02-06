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06 Şubat 2022 Pazar 12:24:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 12:24:00

Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve beddua edenlere sert tepki göstererek, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir." ifadelerini kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir.

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir.

Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir."

Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ BEDDUA BAŞKAN ERDOĞAN
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