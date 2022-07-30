VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında darp edilerek öldürüldü
Süper Kupa Trabzonspor şampiyon
Bakan Bozdağ: Teröre destek veren pek çok karanlık güç var
Tunceli'de barajda mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı
15 yaşındayken casus program yazdı, şimdi hapis cezasıyla karşı karşıya
Biden'ın Kovid-19 testi yine pozitif çıktı
Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de
İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı
Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Başkan Erdoğan'dan fındık bahçesi ziyareti
TBMM Başkanı Şentop Tercih Destek Programı'na katıldı
İran sele teslim: Can kaybı 61 oldu
Tebbun: Fransızca savaştan bize kalan ganimet, İngilizce ise dünya dili
13 terörist etkisiz hale getirildi
Sözleşmeli personele kadro müjdesi! Geri sayım başladı
Irak'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde yaralananların sayısı 125'e ulaştı
Başkan Erdoğan açıkladı: 2022 fındık alım fiyatı 54 lira
Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçti
"HDP'den çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti"
Çin, Yaogan-35 uydularının 3. grubunu fırlattı
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg'u test etti
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
İthal edilen buğdaylar işlenip katma değerli ihracata dönüşüyor
30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:36:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:36:00

Bakan Bozdağ: Teröre destek veren pek çok karanlık güç var

Kaynak: AA

ABONE OL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan, onlara eğitim, finans, silah, Türkiye ve aziz millete ihanet için destek veren pek çok ülke ve karanlık güç var" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar, Türkiye'nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek." dedi.

Bozdağ, Yerköy Kız Yurdu Bahçesi'ndeki Yerköy Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, hayırlı ve yararlı eserlerin toplu açılışını birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Terör örgütleriyle ve teröristlerle mücadele ederken şehit olan herkese Allah'tan rahmet dileyen Bozdağ, hiçbir şehidin kanının yerde kalmadığını, hainlere misliyle karşılık verildiğini belirtti.

"TERÖRİSTLERE GİZLEMEDEN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORLAR"

Bozdağ, Türkiye'nin içinde terör eylemi yapma imkanı elinden alınan teröristlerin ülke dışında kovalandığını ve inlerine girildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En son terörist imha edilene kadar, terör örgütlerinin sonu gelene kadar, Türkiye'nin terör ve terör örgütleriyle etkin ve kararlı mücadelesi devam edecek. Türkiye'nin terörle mücadelesi sadece görünürdeki taşeron terör örgütleriyle mücadelesi değildir. PKK, FETÖ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin yularını elinde tutan, onlara eğitim, finans, silah, Türkiye ve aziz millete ihanet için destek veren pek çok ülke ve karanlık güç var. Onlar bunları gizlemiyor. Amerika'sından Avrupa'sına kadar terör örgütlerini ve teröristlerini himaye ettiklerini gizlemeden her türlü desteği veriyorlar."

40 yıldır terörle mücadele edildiğini dile getiren Bakan Bozdağ, bu mücadelede Türkiye'nin geri adım atmasını bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm dünyayı karşısına almaktan çekinmediğine dikkati çeken Bozdağ, bundan sonra da bu menfaatler karşısında çekinilmeyeceğini vurguladı.

İktidara geldikleri günden bugüne amaçlarının Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu aktaran Bozdağ, gece gündüz demeden çalışıldığını, eserleriyle konuşan bir iktidar olduklarını bildirdi.

Bakan Bozdağ, lafla değil icraatla hareket ettiklerini, yapılan önemli yatırımlarla Türkiye'nin ileri taşındığını belirtti.

"Türkiye'mizin 2002 yılında adeta iflas etmiş bir ekonomisi vardı. Her şey durmuştu." diyen Bozdağ, o dönem Ziraat Bankasının Yerköylü çiftçilere krediye kapalı olduğunu, esnafa kredi verilmediğini hatırlattı.

O dönemde yol, altyapı, eğitim gibi çalışmaların yapılmadığını anımsatan Bozdağ, iktidara geldikten sonra Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı çalışmalara başladıklarını ve bölgeler arasında kalkınmışlık farkını azaltmayı hedefleyen adımlarla yola çıktıklarını söyledi.

Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türkiye
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Denizin dibinden para kazanıyor

Denizin dibinden para kazanıyor
Moskova çıkarması

Moskova çıkarması
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Amacım 81 ilde konser vermek!

Amacım 81 ilde konser vermek!
Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu

Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu
İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda

İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
Aşk tesadüfleri sever

Aşk tesadüfleri sever
Tekne keyfi

Tekne keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX