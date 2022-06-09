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09 Haziran 2022 Perşembe 18:13:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 18:13:00

Bakan Bozdağ: Kira düzenlemesinin uzatılması söz konusu değil

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesinin 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacağını, uzatılmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Sadece geçici mahiyette yapılan bir düzenleme" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kira düzenlemesine yönelik soru üzerine Bozdağ, konutlardaki kira artış miktarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin, 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacağını söyledi.

Bakan Bozdağ, "Uzatılma söz konusu değil. Sadece geçici mahiyette yapılan bir düzenleme. Türkiye'deki şu anki şartlar nedeniyle alınmış bir tedbir düzenlemesi." diye konuştu.

Hükümetin, bir yandan ev sahibinin, diğer yandan dar gelirli kiracıların hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldığını ifade eden Bozdağ, bu tercihi bir yılla sınırlandırdıklarını kaydetti. Bozdağ, "Bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönülecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen, cari olarak devam edecektir." dedi.

Düzenlemenin, ilk defa kiraya vermede ve iş yerlerinin kiralarında geçerli olmadığını ifade eden Bozdağ, düzenlemenin konutlarla sınırlı olduğuna da işaret etti. Bakan Bozdağ, ev sahiplerinin kiracıları zorla çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şimdi taraflar yüzde 25'te anlaşamadığı zaman ev sahibi 'anlaşamadık' diye bundan mütevellit kiracıyı çıkaramaz. Tahliye davası açtığı zaman da yasa hükmü mahkemeyi de bağladığı için mahkemenin, yüzde 25 eğer kiracı vermişse onunla ilgili açılan tahliye davasını reddedeceği aşikardır. Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz. Taraflar arasında eğer evden çıkma konusunda ihtilaf olunca hakem Türk yargısıdır."

Bekir Bozdağ, bu düzenlemenin, yargıyı da ev sahibini de kiracıyı da bağladığını kaydetti.

CHP'li Engin Altay'ın, düzenlemenin ev sahiplerini mağdur edeceğini söylediğinin aktarılması üzerine Bozdağ, bunu "siyasi" bir değerlendirme olarak nitelendirdi.

Düzenleme yapılmasaydı, "Niye düzenleme yapmadınız?" denileceğini ifade eden Bozdağ, "Yasa çıktı, Anayasa Mahkemesine bunu taşıma imkanı var. Eğer CHP ve Sayın Altay bu konuda iddia ettikleri gibi samimiyse Anayasa Mahkemesinin yolu açık. Oraya müracaat edebilirler. Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirebilir. Yani o yol da açık. Ama ben eminim CHP, Anayasa Mahkemesine bu konuyu taşımayacaktır." diye konuştu.

Soru üzerine Bozdağ, düzenlemenin, makuliyet çizgisinde olduğunu söyledi.

"KENDİMİZE VERİLEN GÖREVİ YAPTIK"

CHP'li Engin Özkoç'un, "Neden Adalet Bakanı düzenlemeyi açıkladı?" dediğinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Adalet Bakanının Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bir üyesi olduğunu, Kabine'de de bu konunun müzakere edildiğini anlattı. Bekir Bozdağ, "Dün de bunun teklife eklenmesi konusu tarafıma iletildi, bunun üzerine kamuoyu ile paylaştık. Ben Kabine üyesiyim, kabine üyesi kendine verilen görevi yapar, biz kendimize verilen görevi yaptık." dedi.

Bozdağ, Borçlar Kanunu'nun, Medeni Kanun'un, Ticaret Kanunu'nun Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanunlar olduğuna dikkati çekti.

Bir başka soru üzerine Bekir Bozdağ, TBMM'ye sunulan teklifle stokçuluk ve fiyatları etkilemede cezaların alt ve üst sınırlarının artırılacağını hatırlattı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir soruya karşılık da uzlaştırma çözüm yolunun başarıyla uygulandığını belirterek, "Adalet Bakanlığı olarak uzlaştırma kapsamındaki suçları artırmayı planlıyoruz. Bu yönde çalışmamız var. Bir ceza limitinin altındaki suçlarda uzlaştırma var, üstünde yok. Biz cezaya göre uzlaştırma yerine, mevcut suç tipleri arasından seçki yapmak suretiyle onları uzlaştırma kapsamına almanın daha doğru olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kira düzenlemesi
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