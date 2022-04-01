Bakan Bozdağ'dan Semra Güzel açıklaması

Bakan Bozdağ: HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı
Son Dakika Haberleri.. Adalet Bakanı Bozdağ: "(Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor."
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li) Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor."
Bakan Bozdağ: "(Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a nakli) Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz."
Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."
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